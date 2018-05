Com cenário externo e surpresa com Copom, Bolsa recua 1,5% e dólar segue em alta

O dólar passou a subir ante o real e renovou máximas sequenciais há pouco até R$ 3,6969 (+0,58%) no mercado à vista de balcão. O ajuste acompanha a máxima dos dólar futuro de junho, aos R$ 3,7010 (+0,56%). O economista e sócio-diretor da corretora NGO, Sidnei Nehme, diz que a manutenção da Selic em 6,50% ao ano não altera o viés de alta do dólar ante o real, que é sustentado por fatores externos e internos.

A desvalorização recente acumulada pelo real deveria ser menor que a média das perdas de moedas de países emergentes com problemas, mas está acima da média e isso quer dizer que nossa taxa de câmbio já é afetada por incertezas internas, como a situação fiscal crítica, o cenário eleitoral para presidente nebuloso, a economia patinando (IBC-BR mostrou isso ontem), o desemprego enorme e crescente e a falta de perspectivas de reformas. "Todos esses fatores já são precificados parcialmente, mas a tendência é de o dólar subir mais. Por isso, a desvalorização do real está acima da de outras moedas emergentes e ligadas a commodities, comenta.

O diretor da Correparti Jefferson Rugik diz que há saída de investidor estrangeiro do Brasil. "O investidor sai da bolsa e vai para os juros americanos, e mesmo com a manutenção da Selic, tem investidor de renda fixa indo para os T-Notes de 10 anos hoje", afirma. Há pouco, a taxa do T-Note 10 anos rondava os 3,08%, ante 3,10% mais cedo, refletindo demanda maior e alta de preço paralela.

Bolsa. Em queda firme desde a abertura, a Bovespa acelerou as perdas há pouco para mais de 1,5%, influenciada por um início de negócios pesado em Wall Street. Assim, o principal índice da Bolsa chegou a perder pontualmente o patamar dos 85 mil pontos, sendo que às 10h45 recuava 1,48%, aos 85.257,68 pontos.

O mau humor é generalizado e as ações dos bancos cedem mais de 1,0%, assim como os papéis de Vale. Segundo um operador de renda variável, há ajustes pontuais de carteiras por parte de investidores estrangeiros, que entraram no mercado acionário doméstico realizando algumas ordens de venda, mas fortaleceram posição em Petrobrás. Internamente, há certo desconforto em relação à surpresa com o Copom, que manteve ontem a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, quando o mercado esperava um corte final da Selic para 6,25%.