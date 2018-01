Com fatores técnicos, petróleo fecha em queda apenas leve Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Os futuros de petróleo abriram em baixa, em reação a previsões de temperaturas moderadas no Nordeste e no Meio-Oeste dos EUA. No começo da tarde, porém, os preços se recuperaram, depois de os contratos para janeiro negociados na Nymex sustentarem o nível de US$ 61 por barril. "O mercado está sendo orientado por fatores técnicos. Não conseguimos um movimento de vendas suficiente para o preço cair abaixo de US$ 61, e por isso houve alguma cobertura de posições", comentou Tony Rosado, da MW Futures. Para Pete Donovan, da Vantage Trading, "os preços do petróleo bruto vinham subindo, por motivos técnicos e por causa de uma possível redução da produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Mas, se não temos uma alta também nos preços dos derivados, fica difícil os preços do petróleo bruto continuarem a subir". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 63,43 por barril, em queda de US$ 0,01, ou 0,02%; a mínima foi em US$ 61,53 e a máxima em US$ 63,25. Na ICE, os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 63,32 por barril, em queda de US$ 0,13, ou 0,20%, com mínima em US$ 62,61 e máxima em US$ 64,20. As informações são da Dow Jones.