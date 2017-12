Com feriado do dia do Trabalho, índices dos EUA são destaques São Paulo, 1º de maio - O mercado financeiro interno fica fechado hoje por conta do feriado do Dia do Trabalho. No exterior, as bolsas funcionam normalmente e os destaques são a divulgação de indicadores de renda e de atividade nos Estados Unidos. EUA/Renda - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo e o índice de preços dos gastos com consumo de março. EUA/ISM - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a abril. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em março. EUA/Fed/Atlanta - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da regional de Atlanta, Jack Guynn, fala, às 14 horas, sobre as perspectivas da economia norte-americana durante evento em Nashville (Tennessee). EUA/Fed/ Minneapolis - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) da regional de Minneapolis, Gary Stern, discursa, às 21 horas, em evento em Minneapolis (Minnesota). EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 16 horas, suas necessidades de financiamento para o segundo trimestre.