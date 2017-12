Com feriado em NY, Bovespa anda "de lado" A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) anda "de lado" nesta segunda-feira, dia de feriado nos Estados Unidos, em homenagem aos veteranos de guerra (Memorial Day). Às 12h31m, o Índice Bovespa, o mais importante da bolsa brasileira, marcava 38.656 pontos, com alta de 0,07%. No mercado de câmbio a situação não é diferente. O dólar comercial subia 0,18% no mesmo horário, cotado a R$ 2,244. Essa também era a cotação do dólar à vista negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).