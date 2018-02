Com feriado nos EUA, mercado deve ter dia calmo São Paulo, 1 - Nenhum indicador econômico será divulgado hoje nos EUA. Os mercados, bancos e órgãos governamentais permanecerão fechados, por causa do feriado do Dia do Trabalho. Por aqui, estão previstas apenas a divulgação da pesquisa Focus, do Banco Central, e a apresentação dos números da balança comercial semanal. Com isso, os mercados brasileiros devem ter um dia de negócios calmo. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as expectativas do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial da semana até o dia 3 de setembro.