Com inflação ponderada, bolsa de NY abre em alta As bolsas de Nova York abriram com ganho, com destaque para o índice industrial Dow Jones que começou o pregão em recorde de alta hoje, avançando 0,40% a 12.468 pontos, já que a inflação está, aparentemente, assumindo comportamento mais ponderado. Embora a variação anual do núcleo (exclui preços de energia e alimentos) do índice de preços ao consumidor, de 2,6% em novembro, ainda esteja bem acima do considerado razoável pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - até 2% - os demais indicadores apresentaram oscilação animadora. As bolsas devem ser beneficiadas também pelo anúncio ontem de prévia favorável de resultado pela Adobe Systems Inc., maior fabricante de softwares para design, e pela E*Trade Financial Corp., quarta maior empresa de leilões online. Nas operações realizadas no pré-mercado, os papéis da Adobe subiram mais de 6% e os da E*Trade ganharam 0,3%. As ações da Apple também estavam em destaque no pré-mercado, com o anúncio de adiamento da entrega de seu resultado anual a SEC, por conta das investigações relacionadas à prêmios com opções que estão em andamento na empresa. A Apple prometeu, no entanto, que deverá disponibilizar os números anuais e trimestrais à SEC até o final do mês. A Ford igualmente irá atrair as atenções. A companhia disse que irá expandir as obrigações do comando do desenvolvimento de produtos nas Américas, para incluir o restante do mundo. Entre outras notícias, a Home Depot disse ontem à noite que irá recomprar US$ 3 bilhões em ações, com recursos levantados em uma oferta de bônus de dívida de US$ 5 bilhões. Já a Dell informou ontem que irá adiar a entrega de seu resultado à SEC. As informações são da Dow Jones.