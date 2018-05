Com investidores na defensiva, dólar segue trajetória de alta

O dólar segue em alta no exterior e no mercado local, na esteira de preocupações geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte e os Estados Unidos, além das quedas do euro e do petróleo. Expectativas sobre a decisão do Copom no fim do dia, após a escalada recente do dólar, também podem deixar os investidores na defensiva. As taxas futuras de curto prazo mostram viés de baixa, à espera de novo corte da Selic hoje.

"Hoje a alta marginal do IGP-10, refletindo a alta do dólar, e a divulgação do IBC-Br de queda de 0,74%, ante 0,30% esperado, podem respaldar a decisão do Copom em encerrar o ciclo com um novo corte de 25 bps hoje", avalia o operador de renda fixa Luis Felipe Laudisio dos Santos, da Renascença DTVM, em nota a clientes. Segundo ele, porém, "mais do que a decisão, o cuidado com a redação no comunicado e na ata, serão decisivos para o comportamento da curva (de juros)", acrescentou.

Após cair 0,10% em fevereiro (dado já revisado), o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,74% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal. A queda do IBC-Br veio bem abaixo do piso das estimativas dos analistas financeiros (-0,4% a +0,3%, com mediana em -0,2%). O índice de atividade calculado pelo BC passou de 137,57 pontos para 136,55 pontos na série dessazonalizada de fevereiro para março. Este é o menor patamar para o IBC-Br com ajuste desde setembro de 2017 (136,27 pontos).

Já o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) avançou 1,11% em maio, após o aumento de 0,56% registrado em abril. O resultado de maio ficou acima da mediana positiva de 1,07% e dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam avanço de 0,88% a 1,50%.

Lá fora, persiste a percepção de que o Federal Reserve poderá ser mais agressivo este ano com o aumento dos juros, podendo promover mais três altas dos Fed Funds. Além disso, a Coreia do Norte desistiu ontem de um encontro de alto escalão que faria hoje com autoridades da Coreia do Sul, por causa de manobras militares conjuntas entre Seul e Washington. Há informações na mídia norte-coreana de que Pyongyang poderá reconsiderar a reunião de cúpula marcada para 12 de junho entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já os futuros de petróleo passam por uma realização de ganhos, após atingirem máximas em três anos e meio ontem, em meio a sinais de que o rali visto desde o começo do ano começa a afetar o ritmo de crescimento da demanda.

Às 9h25, o dólar à vista subia 0,49%, aos R$ 3,6813. O dólar futuro para junho estava em alta de 0,74%, aos R$ 3,6875. Na renda fixa, o contrato de DI para janeiro de 2019 indicava 6,330%, de 6,350% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2020 a 7,35%, igual ao ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 estava a 8,48%, de 8,47% no ajuste de ontem. E o DI para janeiro de 2023 apontava 9,67%, igual ao ajuste anterior.