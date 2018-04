Com o Logan, Renault tenta ganhar mercado A Renault lança em julho no Brasil o Logan, sedã que está em produção na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Até 2009, a marca terá mais três lançamentos no País, um deles no fim deste ano, provavelmente de um modelo compacto mais barato que o Clio. A empresa pretende dobrar suas vendas e dar lucro, resultado ainda não obtido desde o início das operações no País, em 1998. A Renault divulgou as primeiras fotos do Logan brasileiro, que é igual ao europeu. A diferença está no logotipo, que lá fora é o símbolo da Dacia, subsidiária do grupo, e aqui é o da Renault. O carro feito no Brasil será lançado primeiro na Argentina, em maio, na versão a gasolina. A versão local será bicombustível. A diferença no prazo de lançamento foi para ajustar a motorização flex. Em seguida, o modelo será exportado para o México com a marca Nissan, coligada da Renault. Também ontem, a Mercedes-Benz informou que vai iniciar, dia 20, a produção do carro de luxo Classe C Sports Coupé em Juiz de Fora (MG). Toda a produção será exportada para a Europa. Por enquanto, o modelo não será vendido no Brasil. As duas montadoras têm grande expectativa em relação aos novos produtos. No caso da Mercedes, significa a manutenção da fábrica mineira, que esteve ameaçada de fechar depois do fim da produção do Classe A, em agosto de 2005. Para a Renault, é a esperança de recuperar mercado. A marca já foi a quinta maior no País, mas hoje é a oitava, com participação de 3,1% nas vendas totais. No primeiro trimestre vendeu 14.485 veículos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.