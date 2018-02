Com queda nas vendas, McDonald's tem lucro 21% menor

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O McDonald's divulgou nesta sexta-feira, 23, que teve lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2014, 21% menor que o ganho de US$ 1,4 bilhão registrado em igual período de 2013. Na mesma comparação, o lucro por ação caiu a US$ 1,13, de US$ 1,40.

A receita caiu 7,3%, a US$ 6,57 bilhões, refletindo uma queda de 0,9% nas vendas globais de mesmas lojas. O gigante do fast food ainda tenta se recuperar do escândalo da carne contaminada na China no ano passado. Além disso, o aumento da concorrência com outras redes nos Estados Unidos influencia a queda nas vendas.

Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação maior, de US$ 1,22, e receita também mais robusta, de US$ 6,68 bilhões. As vendas globais de mesmas lojas, porém, caíram menos que o recuo previsto de 1,6%. Apenas nos EUA, as vendas de mesmas lojas tiveram baixa de 1,7%, mas a previsão era de queda de 2,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.