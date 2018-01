Com vendas em alta, fábricas de caminhões voltam a investir Depois da queda de 5,1% registrada em 2006, a indústria de caminhões se prepara para crescer entre 3% e 7% este ano. O setor projeta vendas de até 81 mil unidades. Se atingido, será o segundo melhor volume dos últimos 27 anos. O recorde no período foi em 2004, com 83 mil veículos vendidos em todas as categorias, do leve (incluindo vans de carga) ao extrapesado, de grande porte. A melhora na agricultura e na mineração, além de projetos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) devem demandar mais veículos de transporte, prevêem as empresas, que anunciaram investimentos em novos produtos. A Volvo, com fábrica em Curitiba (PR), vai investir US$ 60 milhões (R$ 125 milhões) entre 2007 e 2008 em novos veículos e instalações. A Volkswagen confirmou aporte de US$ 48 milhões (R$ 100 milhões) em Resende (RJ). Metade será gasto no desenvolvimento de dois caminhões: um extrapesado e um para transporte de cana. Segundo o gerente da Volvo, Bernardo Fedalto, o plano inicial previa investimentos de US$ 75 milhões de 2006 a 2008, dos quais US$ 50 milhões foram gastos no ano passado. Diante da necessidade de novos projetos, o valor foi revisto para US$ 110 milhões e a diferença será gasta este ano e no próximo. Os segmentos em que a Volvo atua, de caminhões semipesados e pesados, caíram respectivamente 12,1% e 8,8% no ano passado. Para 2007, Fedalto prevê recuperação de 5% a 10%. Esses segmentos, com capacidade de transporte acima de 15 toneladas de carga, correspondem a 60% do mercado total. Em 2006 a Volvo vendeu 6.105 caminhões, 2,7% mais que em 2005. Em janeiro deste ano foram 268 unidades, 63% mais que em igual mês do ano passado. Segundo Fedalto, toda a produção até maio já está vendida. Produto típico do Brasil A Volkswagen aposta em aumento de 3% a 5% no mercado total de caminhões. A marca entrará, a partir do segundo semestre, na disputa pelo segmento de extrapesados (acima de 40 toneladas de carga), hoje abastecido por Mercedes-Benz, Volvo e Scania. O presidente da empresa, Roberto Cortes, diz que o veículo foi totalmente desenvolvido no Brasil. Ao contrário dos concorrentes, que normalmente têm engenharia adaptada das matrizes européias, o modelo da marca ?atende necessidades específicas do País, com chassi reforçado para enfrentar estradas ruins e inclinação do vidro para evitar que o sol bata direto no rosto do motorista?, diz Cortes. Outro diferencial, segundo ele, será a opção da escada de acesso à cabine, que ficará embutida no veículo. ?Hoje, há casos de assalto em que o bandido sobe no degrau e aponta armas para o motorista?, explica ele. ?No nosso caminhão não haverá essa possibilidade.? A Mercedes-Benz tem programa de investimento de US$ 108 milhões (R$ 225 milhões) este ano e promete nove lançamentos, entre caminhões e ônibus, mas não revela detalhes. A empresa disputa a liderança do mercado com a Volks e já anunciou que, em 2006, liderou a venda de extrapesados. Pelos dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que inclui vans de grande porte, a Mercedes vendeu 24,9 mil veículos em 2006 e a Volks, 22,4 mil. Em janeiro, a Volks passou à frente, com 1.925 unidades, ante 1.879 da concorrente. Flavio Padovan, da Ford, aposta em 7% de aumento nas vendas (sem incluir vans). Para ele, o agronegócio e a construção civil devem puxar a demanda por novos caminhões.