Comércio dos EUA pode indicar nível de atividade São Paulo, 10 de outubro - Dois indicadores norte-americanos que serão divulgados hoje, sobre o comércio atacadista e sobre o varejista, podem ajudar os investidores a avaliar o nível atual de atividade econômica dos Estados Unidos. Se, após a análise, os investidores estiverem otimistas, isso provavelmente se refletirá nas ações da Bolsa de Nova York e terá reflexos no mercado financeiro brasileiro. EUA/Atacado - Às 11 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga os dados de estoques e vendas no atacado em agosto. EUA/Varejo - Às 9h55 (horário de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 7 de outubro. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Dallas, Richard Fisher, fala sobre "política monetária em um mundo globalizado" às 10h50 (horário de Brasília), durante evento em Londres. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga ás 9h30 o resultado da produção industrial regional de agosto.