Comissão da UE multa Arcelor em 10 milhões de euros A Comissão Européia multou a Arcelor em 10 milhões de euros (US$ 12,80 milhões), por fixação de preços de vigas de aço entre 1988 e 1991. Segundo a Comissão, a siderúrgica também estabeleceu ilegalmente quotas e trocou informações confidenciais com outras empresas. A Arcelor já tinha conseguido escapar da multa em 2003, invalidada pela Comissão por causa de detalhes técnicos. "A decisão representa um sinal muito forte de que as empresas não podem escapar de penalidades pela violação a regras antitruste nos termos processuais", disse o porta-voz antitruste da UE Jonathan Todd. A Comissão destacou que, por causa do tamanho da Arcelor, a multa poderia ter sido de pelo menos 20 milhões de euros. Mas o órgão disse que manteria o valor de 10 milhões de euros originalmente acordado com a Arbed quando multou a empresa pela primeira vez na década de 1990. As informações são da Dow Jones.