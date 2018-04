Comissão Européia aprova oferta da Vale pela Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que a Comissão Européia aprovou hoje sua oferta para a compra da Inco. A data de expiração da proposta permanece 16 de outubro. A mineradora brasileira ainda espera pela aprovação do negócio pelas autoridades canadenses. A proposta da Vale é de US$ 17,2 bilhões e o conselho de administração da Inco já recomendou aos acionistas que aceitem a oferta. Veja abaixo a íntegra do comunicado: CVRD obtém aprovação da Comissão Européia Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2006 - A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que obteve aprovação pela Comissão Européia sob o EC Merger Regulation, conforme divulgado hoje pela Commission of the European Communities no Official Journal of the European Union, à sua oferta para a aquisição de todas as ações da Inco Limited (Inco). A data de expiração da oferta da CVRD para compra de todas as ações em circulação da Inco ao preço de C$ 86,00 por ação ordinária e pagamento à vista é dia 16 de outubro de 2006, segunda feira, às 20:00 horas (horário de Toronto).