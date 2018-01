Commodities brilham na Bolsa Independente da volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que tenta encontrar um patamar de preço considerado justo depois da forte alta em janeiro, os papéis de empresas de commodities apresentam bom desempenho. Na última sexta-feira, quase todas as ações mais negociadas eram do segmento: Petrobras, CSN, Usiminas, Gerdau, Braskem e Arcelor. Segundo analistas, o desempenho desses papéis tem potencial ao longo de 2006. Além de se valorizar no Brasil, as ações da Arcelor fecharam com ganho de 4,06% na Bolsa de Paris, segundo a Dow Jones. Os papéis reagem a especulações de que uma terceira parte apareceria para investir na empresa e evitar sua aquisição pela indiana Mittal Steel. Sobre a Vale do Rio Doce, no entanto, pesou na última sexta-feira a notícia negativa de que a Justiça Federal restabeleceu uma decisão tomada em agosto do ano passado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que mandou a companhia Vale do Rio Doce abrir mão da preferência de adquirir o minério de ferro excedente produzido na mina Casa de Pedra.