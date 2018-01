Como eu tiro carteira de habilitação para o exterior? A carteira nacional de habilitação é aceita na maioria dos países. É preciso ligar para a representação diplomática mais próxima e se informar sobre a aceitação ou não da carteira brasileira. Para evitar problemas, porém, é melhor providenciar uma habilitação com validade internacional. Este documento é uma tradução, em vários idiomas, da carteira de motorista brasileira. Sua função é facilitar eventuais fiscalizações ou socorros, em caso de acidente. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) é o órgão responsável pela autorização das carteiras internacionais. Os documentos são emitidos no Touring Clube do Brasil nos Estados do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão, Amazonas e Goiás, a carteira é emitida pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Em Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, Paraíba, Amapá, Sergipe e Alagoas, os interessados são orientados a requisitar o documento no Estado mais próximo que preste o serviço. Para obtê-la, é necessário apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, uma foto atualizada (5 x 7) colorida e o pagamento de uma taxa, definida em cada Estado. O prazo para entrega vai de dois a quatro dias úteis