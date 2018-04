Companhia Siderúrgica Nacional aposta alto na mineração O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, disse que o minério da mina Casa de Pedra, pelo qual a Companhia Vale do Rio Doce pede direito de preferência, pode ser vendido a qualquer cliente da CSN caso a Vale não cubra a oferta. ?Não se preocupem com Casa de Pedra?, disse. ?A valentia toda que foi demonstrada (pela Vale) não tinha conseqüência financeira.? Com a afirmação, a CSN tenta demonstrar que o imbróglio com a Vale não vai impedir a empresa de perseguir seu objetivo de se tornar a quarta maior produtora de minério de ferro do mundo. Pelos cálculos da siderúrgica, Casa de Pedra responderá por 60 milhões de toneladas no projeto da empresa de comercializar 75 milhões de toneladas de minério em 2012. Procurada, a Vale não comentou o assunto. Ele destacou o papel nessa meta dos projetos de duas usinas siderúrgicas a serem construídas. Uma ficará em Itaguaí e a outra provavelmente em Minas Gerais. Juntas, produzirão cerca de 9 milhões de toneladas de aço por ano, dos quais 4 milhões para o mercado interno. Na mineração, o lucro seria até mais alto, em termos relativos, do que na siderurgia. Segundo a CSN, o contrato com a Vale vai ser respeitado, mas o minério de Casa de Pedra - que até recentemente estava reservado para ser usado na siderúrgica inglesa Corus, se a CSN tivesse conseguido comprá-la - pode ser vendido para outras empresas, desde que a Vale não cubra as ofertas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.