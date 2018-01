Companhias cancelam voos por causa da falta de combustível

A Aero Contractors, uma das maiores companhias privadas da Nigéria, cancelou mais de 80% das suas viagens programadas. Outras companhias desviaram suas rotas para não terem de fazer escala no país.

O transporte terrestre também foi prejudicado. As estradas da capital do país, normalmente congestionadas com os 20 milhões de habitantes, estavam quase vazias, já que os postos de combustíveis permaneceram fechados neste sábado. Um proprietário de posto disse que ele até tinha produto estocado, mas que os grevistas ameaçaram atear fogo em qualquer estabelecimento que estivesse vendendo. A polícia prendeu contrabandistas que estavam vendendo combustível por quatro vezes o valor estipulado.

As estações de rádio ficaram mudas na noite deste sábado, incluindo as mais populares, devido as constantes quedas de energia, por falta de óleo para os geradores.

A crise começou semanas antes das eleições, em 29 de março, com fornecedores de petróleo pressionados por linhas de crédito menores, em meio a uma moeda local e preços internacionais do petróleo enfraquecidos. A greve começou no início deste mês. Fonte: Associated Press.