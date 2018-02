Compare e negocie! Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E o custo de administração do fundo pode transformar a promessa de retorno em pesadelo. Esses alertas devem servir de dogma para quem aplica em fundos de investimento. Para entender melhor esse mercado e acompanhar retorno e custo, basta dar um clique na seção Cotações, do menu à esquerda e escolher a opção fundos. Os fundos de investimento estão classificados por tipo, conforme a classificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Escolha o tipo de fundo que investiu ou quer investir e saiba a rentabilidade diária, mensal e anual, além do valor da quota, o tamanho (patrimônio) de cada fundo, a taxa de administração (compare e negocie com seu banco), além da existência de uma taxa de performance. A divulgação da rentabilidade tem atraso de dois dias úteis porque esse o período de tempo que a Anbid leva para receber, compilar e divulgar todos os dados.