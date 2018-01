Compra da Inco pela Vale tem adesão de 86,57% A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) divulgou esta manhã que adquiriu mais 21.455.257 ações ordinárias da mineradora canadense Inco, passando a deter a 86,57% das ações ordinárias da empresa. Expirou na última sexta-feira o prazo para que os acionistas que ainda não tinham vendido seus papéis para a Vale fizessem o depósito das ações. No dia 23 de outubro, a Vale comprou 75,6% do capital da Inco. A Vale pretende adquirir 100% das ações da Inco e, para isso, vai solicitar que a mineradora canadense "convoque imediatamente uma assembléia extraordinária de acionistas da Inco para apreciar proposta de incorporação ou outro procedimento que permita à CVRD adquirir as ações ordinárias remanescentes da Inco", conforme informou em nota. O pagamento dos papéis depositados recentemente por minoritários da Inco será feito à vista, no dia 8 de novembro, no valor de 86 dólares canadenses por ação. Segundo a Vale, somando-se as ações adquiridas recentemente com as 174.623.019 ações ordinárias da Inco compradas no período inicial da oferta, que venceu em 23 de outubro, a companhia detém 196.078.276 ações ordinárias da canadense.