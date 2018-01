Compra de dólar é indicado para devedores na moeda ou para viagens O investimento em dólar é indicado apenas para quem tem dívida em moeda norte-americana ou para quem pretende viajar. Segundo especialistas, a aplicação serve mais como proteção do que como investimento, mesmo quando ocorre grande queda das cotações. A vantagem para quem tem dívida em dólar e não pode antecipar seu pagamento é fazer um "hegde" de sua dívida. No mercado financeiro esse termo significar realizar um operação que assegure que, no caso do aumento da dívida pela disparada do preço do dólar, você terá um investimento na mesma moeda. Resultado: a rentabilidade de aplicação compensa o aumento da dívida.