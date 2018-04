Compra do Grupo Ipiranga chega hoje ao Cade, SDE e Seae A Petrobras, a Braskem e o Grupo Ultra notificam hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) sobre a operação de aquisição do Grupo Ipiranga, anunciada no dia 19 de março. O negócio é estimado em US$ 4 bilhões. Os advogados das empresas farão, no final da tarde, uma apresentação do negócio aos conselheiros e titulares das duas secretarias. Como ocorre em relação a negócios mais complexos, a SDE, do Ministério da Justiça, e a Seae, do Ministério da Fazenda, deverão fazer a instrução conjunta deste processo. Os dois órgãos apresentarão então um parecer sobre o impacto do negócio na concorrência dos setores envolvidos, distribuição de combustíveis e petroquímica, por exemplo, e será enviado ao Cade, que é quem dá a palavra final sobre os reflexos da operação. Todos as fusões e aquisições que envolvam empresas com faturamento superior a R$ 400 milhões no Brasil ou que representem mais de 20% de um determinado mercado devem ser, obrigatoriamente, submetidas ao Cade para análise da concorrência. A notificação tem que ser feita até 15 dias depois da assinatura do primeiro documento que caracteriza o negócio.