Concorrência piora situação da Varig O consultor de transportes Richard Dubois, da consultoria BDO Trevisan, afirma que o fluxo de caixa da Varig não tem mais condições de sustentar as operações da empresa diante da concorrência de tarifas hoje em voga no setor doméstico. Segundo ele, a decisão da TAM e da Gol de realinhar tarifas e promover descontos acelerou a gravidade financeira da Varig. "Tanto a Gol como a TAM podem sustentar-se com menos receita por até três meses; já a Varig não pode perder receita nem por uma semana". De acordo com Dubois, todo o setor aéreo se prepara para buscar uma fatia dos 18,9% de participação de mercado da Varig no mercado doméstico. A OceanAir já sai beneficiada com a decisão de fechar uma parceria para compartilhar assentos com a própria Varig. As estratégias da TAM e Gol (respectivamente líder e vice-líder de mercado) estarão, segundo ele, voltadas para evitar o crescimento da BRA e da OceanAir nos próximos meses. Dubois lembra que o compartilhamento de assentos entre TAM e Varig em 2003 acabou ajudando a primeira, que abocanhou boa parte dos clientes da classe business da Varig. Na avaliação do consultor, a Varig ganhou um fôlego com os recursos obtidos pela venda da VarigLog ao fundo americano Matlin Patterson e da Varig Engenharia e Manutenção (VEM) para a TAP, mas o dinheiro está acabando. Outro fator que pode acelerar a derrocada é o temor dos passageiros de adquirir bilhetes da Varig. A Varig corre o risco de parar de operar enquanto ainda tem uma fatia considerável do mercado nacional. Quando a Transbrasil paralisou seus aviões, em dezembro de 2001, ela tinha 9% de participação. A Vasp parou em janeiro de 2005, com 11%. A Varig sofre há meses com problemas graves de falta de peça de reposição para os aviões e com escassez de frota de apoio (back-up). Segundo pilotos da aérea, não há riscos à segurança porque as aeronaves que necessitam de manutenção simplesmente não levantam vôo.