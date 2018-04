'Condomínios clube' já atendem à classe baixa Até pouco tempo exclusividade das classes média e média alta, os condomínios clube estão passando a atender também à população de menor poder aquisitivo. E os lançamentos nesse segmento crescem cada vez mais, até mesmo por conta da expansão do crédito da moradia, acontecido recentemente no mercado. A Schahin Desenvolvimento Imobiliário, por exemplo - conforme informou seu diretor de Desenvolvimento Imobiliário, Newman Brito - , já fez seis lançamentos de empreendimentos para a classe mais baixa, contendo todos os equipamentos característicos do condomínio clube (sauna, piscinas, sala de fitness, sala de massagem, espaço de relaxamento etc.) Um dos empreendimentos a serem lançados pela empresa, segundo Brito, vai ter preço a partir de R$ 80 mil. Está previsto que o condomínio terá uma piscina e também espaço fitness, ?mas tudo vai depender da pesquisa que fizermos sobre as preferências de nosso público-alvo?. Taxa menor A imobiliária Itaplan também está vendendo empreendimentos de incorporadores que resolveram voltar-se para a classe de menor poder aquisitivo com empreendimentos que tenham equipamentos próprios de um clube. Segundo o diretor da empresa, Fábio Rossi Filho, a idéia do condomínio clube é que ?tudo seja área útil?, isto é, que o morador aproveite seu espaço privado que é a unidade, mas também os equipamentos instalados por todo o condomínio. E isso diariamente se quiser. ?Essa é uma idéia que vale para consumidores de qualquer classe?, diz o diretor da Itaplan. Rossi Filho ressalta que o barateamento da taxa de condomínio é hoje item essencial, principalmente para a população de menor poder aquisitivo. ?Uma das formas de conseguir um valor mensal menor é instalar equipamentos em áreas no térreo, um espaço que até pouco tempo ficava vazio, quase sem uso?. Tal como o fez Newman Brito, da Schahin, Rossi Filho ressalta a necessidade de pesquisar as preferências do público-alvo. ?E para a classe de renda mais baixa isso é essencial, já que é preciso pensar com cuidado em formas de baratear os custos de manutenção?. Nessa ótica de pesquisa, está agindo também a Brascan, segundo seu superintendente de Incorporação, Leon Densoussan. ?Acabamos de entregar o East side no mês passado, voltado para casais sem filhos, que queriam morar em um condomínio clube, mas não podiam ter taxa condominial alta.? A solução, diz ele, foi diminuir o foco na área de lazer infantil, para criar margem de investimento na de esportes e fitness. ?Os moradores quiseram uma academia completa, inclusive com esteira profissional.? As unidades do East Side têm áreas de três tipos: 56 metros quadrados; 64 metros quadrados; e 78 metros quadrados. São de dois dormitórios com suíte. O preço mínimo foi de R$ 230 mil. No momento, a Itaplan está vendendo as unidades do empreendimento Central Home, lançado no mês passado na Rua 25 de Janeiro, no bairro da Luz, centro de São Paulo. São apartamentos de 46 metros quadrados com preço médio de R$ 106 mil, em três torres com 15 pavimentos cada, seis unidades por andar. O empreendimento contém espaços como lan house, gourmet, de churrasco, além de piscina para adulto com raia, piscina infantil, sauna, sala para fitness, sala para descanso e quadra esportiva.