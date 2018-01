Confiança do consumidor nos EUA na mira dos investidores Apesar dos últimos números do mercado de trabalho nos Estados Unidos terem apontado um cenário favorável ao Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) - atividade moderada, desaquecimento do mercado imobiliário - hoje a atenção dos investidores pode se concentrar na divulgação de novos indicadores da economia norte-americana, como o índice de sentimento do consumidor. Outro dado que também deve gerar expectativa nas mesas de operação são os números sobre o comércio do país, além de balanços corporativos de empresas internacionais e nacionais. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 12h45, para seus assinantes, o índice de sentimento do consumidor preliminar de novembro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 4 de novembro. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de estoques e vendas no atacado em setembro. Exterior/Balanços - Entre algumas companhias do exterior que divulgam balanços estão Walt Disney, Deutsche Telekom, Portugal Telecom, Energias de Portugal, Adidas, Sonae e Siemens. EUA/Preços - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços das importações norte-americanas em outubro. EUA/Balança Comercial - O Departamento do Comércio divulga, às 11h30, o saldo da balança comercial dos Estados Unidos em setembro. Brasil/Balanços - As companhias Ambev, CPFL, Grendene, M. Dias Branco, TOTVS e Unibanco divulgam balanços. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 3 de novembro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 30 de outubro. EUA/Greenspan - O ex-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Alan Greenspan discursa, a partir do meio-dia, na conferência sobre liderança executiva da AMR Research, em Boston (Massachusetts). O tema: "A revolução em tecnologia da informação: terminada ou apenas começando?". EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 13 bilhões em títulos de 10 anos. O anúncio do resultado do leilão deverá ser feito as 17 horas. Reino Unido/Balança Comercial - O Reino Unido divulga, às 7h30, o saldo da balança comercial de setembro. Alemanha/Economia - O instituto alemão de pesquisas econômicas DIW divulga, às 8 horas, seu boletim mensal. Inglaterra/BC - O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) encerra sua reunião de dois dias e anuncia, às 10 horas, sua decisão sobre taxas de juro às 10 horas.