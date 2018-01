Confiança do setor de serviços tem alta em abril A confiança do setor de serviços avançou 4,2% em abril ante março, após três recuos seguidos neste início de ano, segundo pesquisa divulgada esta semana pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Além do aumento, puxado pelas expectativas mais favoráveis em relação à demanda e ao ambiente de negócios, a intenção dos empresários do setor em contratar nos próximos três meses também cresceu.