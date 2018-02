Confira as dicas de ações, atualizadas por dez corretoras Para ajudar o investidor na tarefa de garimpar boas oportunidades no mercado de ações, dez corretoras divulgam semanalmente uma lista com o que consideram as melhores escolhas na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesta semana, a Ágora retirou de sua lista a ação ordinária (ON) da Companhia Vale do Rio Doce. Segundo a corretora, a recente proposta para compra da mineradora canadense Inco, por US$ 17,6 bilhões, deve deixar os investidores da Vale desconfortáveis, devido ao aumento da dívida da empresa. A ação preferencial classe A (PNA) da Vale, contudo, continua lembrada por cinco das dez corretoras como boa opção de compra. No lugar de Vale ON, a Ágora incluiu a ação preferencial (PN) da Confab, por considerá-la a opção mais barata hoje em bolsa entre as empresas de segunda linha, com grande potencial de realização de resultados e geração de caixa nos próximos anos em função da necessidade de ampliação da rede de gasodutos no Brasil. A corretora prevê que Confab PN terminará o ano valendo R$ 5,87. Na segunda-feira, o papel encerrou cotado a R$ 4,34. Assim, o potencial de valorização até o fim de 2006 é de 35%. A ABN Amro Real Corretora incluiu CPFL Energia entre suas recomendações, devido aos bons fundamentos da empresa e ao plano de crescimento para os segmentos de geração, distribuição e comercialização. Para a corretora, as ações ainda não refletem essas expectativas favoráveis. O preço-alvo calculado para 12 meses é de R$ 47,42, ante R$ 27,35 do fechamento do pregão de segunda-feira. A ação pode render, portanto, 73% até agosto de 2007. As demais corretoras (BES Securities, Bradesco, Brascan, Coinvalores, Fator, Geração Futuro, Socopa e Unibanco) não alteraram os papéis que compõem sua lista. Com isso, a ação mais recomendada continua sendo Petrobras PN, citada por todas as corretoras. Foram lembradas ainda Bradesco PN, Net PN, Gerdau PN, Usiminas PNA, Lojas Renner ON, CPFL ON, Ambev PN, Unibanco Unit, Copel PNB, Telesp PN, ALL Unit, Vale ON, CSN ON, Duratex PN, Brasil Telecom Operadora PN, Cemig PN, OHL ON, CCR ON, Telemar ON, Guararapes ON, Forjas Taurus PN, Randon PN, Submarino ON e Lojas Americanas PN.