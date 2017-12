Conflito no Oriente Médio derruba bolsas asiáticas O mercado acionário de Hong Kong fechou hoje em queda pelo terceiro pregão consecutivo, seguindo a tendência das bolsas da região, influenciadas pelas preocupações quanto ao Oriente Médio e à possibilidade de novos testes nucleares por parte da Coréia do Norte. O índice Hang Seng recuou 0,4%. A bolsa da China encerrou em alta, com o retorno dos investidores ao mercado depois que uma elevação dos juros, esperada para o final de semana, acabou não acontecendo. O índice Xangai Composto avançou 1,1 e o Shenzen Composto ganhou 1,4%. Os investidores agora aguardam a divulgação do crescimento do PIB no segundo trimestre, prevista para esta noite. Uma fonte do China Minsheng Banking disse que a diretoria do banco aprovou para setembro uma emissão de 3 milhões de ações tipo ?A?, por um total de 12 milhões de yuans. Segundo analistas, caso seja feita na bolsa, a oferta pode enxugar grande parte da liquidez do mercado. Os papéis da maior refinaria de petróleo da Ásia, a China Petroleum & Chemical, mais conhecida como Sinopec, fecharam em alta de 2,1%. A moeda chinesa se desvalorizou, com o dólar cotado a 7,9992 yuans no sistema automático de preços, contra 7,9963 na sexta-feira. A elevação dos preços do petróleo e as tensões geopolíticas levaram a bolsa de Taiwan a uma queda de 2,7% nesta segunda-feira e o Taiwan Weighted fechou no nível mais baixo dos últimos sete meses. O mercado taiwanês já perdeu 6,4% nas últimas cinco sessões. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing tiveram baixa de 2,4%. Na Austrália, a bolsa teve seu terceiro pregão consecutivo de queda, com o índice S&P/ASX 200 recuando 0,2%. Apesar do declínio, a bolsa iniciou um movimento de recuperação no final do dia, em meio à expectativa de que as pressões do G8 possam amenizar o conflito no Oriente Médio. A cotação do petróleo e o conflito entre Israel e Líbano também foram as causas da queda da bolsa filipina, chegando a ofuscar uma onda de boas notícias domésticas. A mais recente dessas notícias foi a divulgação, pelo governo, de um expressivo superávit orçamentário em junho. O PSE Composto caiu 1,6%. As ações da Philippine Long Distance Telephone Co. foram as mais negociadas, encerrando com uma desvalorização de 3%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue-chips caiu 1,2%, com os investidores preocupados com o declínio em Wall Street sexta-feira por conta da piora da situação no Oriente Médio, causando novo recorde de alta do preço do petróleo. As bolsas do Japão e da Coréia do Sul não funcionaram hoje devido a feriados locais. (As informações são da Dow Jones).