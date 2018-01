Conheça a classificação dos fundos da Anbid A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) classifica os fundos de investimento de acordo com seus objetivos de investimento. Como critério complementar, também levada em consideração as estratégias específicas para atingir dois grandes objetivos de investimento definidos: superar um determinado parâmetro, chamado benchmark , ou equipará-lo. Entende-se por proteção da carteira, ou hedge, qualquer operação que tenha por objetivo neutralizar riscos diferentes do parâmetro de referência do fundo, ou sintetizar riscos que atrelem o fundo ao parâmetro de referência, limitado ao valor do seu patrimônio. Um fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do Para saber mais, clique no nome de cada tipo de fundo abaixo: