Conheça a estimativa de ganho para UOL e Dasa Quem comprar ações dos Laboratórios Dasa e do UOL hoje poderá ter uma rentabilidade, até agosto de 2007, de 38% e de 27%, respectivamente. A estimativa é de bancos de investimentos. Veja aqui por que esses papéis podem ajudar você a ganhar na Bolsa de Valores. UOL O banco de investimentos Merrill Lynch afirma, em relatório, que o UOL continua no caminho para apresentar crescimento robusto em 2006 em razão do "forte crescimento da publicidade e do contínuo controle de custos", mas reduziu levemente as estimativas de resultado da companhia neste ano. Na quarta-feira, o UOL anunciou lucro líquido de R$ 20,5 milhões no segundo trimestre, queda de 37% ante igual período de 2005. O Merrill agora estima que a receita avançará 10% em 2006, para R$ 487 milhões, ante estimativa anterior de R$ 493 milhões. O banco mantém a recomendação "compra" para as ações do UOL e o preço-alvo (para 12 meses) de R$ 15,50. Como, na sexta-feira, o papel preferencial da empresa fechou cotado a R$ 12,50, o potencial de valorização é de 24% em um ano. Segundo os analistas Michael Kopelman e Lucas Ramirez, "o UOL continua sendo um dos ativos mais baratos no mercado emergente de internet, com valorização aparentemente atrativa". Dasa O UBS elevou a recomendação para as ações da Diagnósticos da América SA (Dasa) de "neutra" para "compra", citando melhora na avaliação do papel na comparação com outras empresas do setor. "Ainda não consideramos a Dasa como uma ação propriamente barata, mas as de seus pares também não são", afirma o UBS em relatório, observando que a cotação do papel finalmente atingiu um valor "aceitável". O banco de investimentos, no entanto, reduziu o preço-alvo da Dasa de R$ 60,00 para R$ 54,00. Na sexta-feira, a ação terminou cotada a R$ 39,00, o que, segundo o preço-alvo estabelecido pelo UBS, significa que pode se valorizar 38% em um ano.