Conheça a estratégia da IP, destaque no ranking AE/Ibmec Pioneira na gestão independente de recursos no País, a Investidor Profissional (IP) teve três fundos elevados à nota máxima no Rating AE/Ibmec de fevereiro. Apesar de voltados a públicos diferentes, o IP Participações Institucional e o Participações FI Ações possuem estratégias de investimento semelhantes, segundo o diretor-comercial e sócio da gestora de recursos, Elsen Carvalho. O nome "participações", segundo o executivo, explica, por si só, o objetivo dos produtos, ou seja, assumir posições longas em empresas com potencial de valorização, tenham um negócio considerado atraente e foco em governança corporativa. "Mais de 75% do portfólio está alocado em ações que dão direito a tag along", exemplifica, lembrando que, no Índice Bovespa, esse porcentual não chega a 25%. No mês passado, os bônus de subscrição do Banco do Brasil foram o principal destaque das carteiras, segundo Carvalho. Os papéis registraram forte valorização a partir das notícias sobre a operação de aumento de capital do BB, que incluem os bônus, emitidos pela instituição em 1996. O sócio da IP afirma que os papéis permaneceram nos fundos por dois anos e foram vendidos no mês passado, em leilão na Bovespa. Além dos bônus do BB, Carvalho destaca o bom desempenho de Coteminas em fevereiro. Os fundos IP Participações Institucional e Participações FI Ações possuem patrimônio de R$ 210 milhões. O IP Seleção, outra carteira da empresa elevada ao rating "A" em fevereiro, é um produto exclusivo. No total, de acordo com Carvalho, a empresa administra R$ 750 milhões em produtos voltados ao mercado acionário. Ranking Além da IP, seis fundos de ações foram promovidos, em fevereiro, para a categoria ?A? no rating elaborado pelo Ibmec São Paulo para a Agência Estado. Veja os fundos que melhoraram de nota e a respectiva classificação anterior: Bradesco Fia Classic (B); FI Fator Jaguar Ações (C); Fia IP Seleção (B); IP Participações Institucional FIA (C); IP Participações FI Ações (C); Itaú Expertise Ações FI (B); Safra Setorial Energia FI Ações (B); Título FIA (D); e Votorantim Ações (B).