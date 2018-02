Conheça as dicas quentes de ações, por dez corretoras Para ajudar o investidor na tarefa de garimpar boas oportunidades no mercado de ações, dez corretoras divulgam semanalmente uma lista com o que consideram as melhores escolhas na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesta semana, a grande campeã é a ação preferencial (PN) da Petrobras, que foi citada por todas as corretoras - sendo que cada corretora escolhe cinco ações. O preço-alvo da ação para o final do ano, calculado pelas corretoras, é de no mínimo R$ 53. No fechamento do pregão de ontem, a Petrobras PN estava cotada em R$ 46,20. Assim, o investidor que comprar a ação hoje terá, de acordo com esse preço-alvo, uma rentabilidade de 14,7% até o fim do ano. Outra escolha muito citada foi a ação preferencial classe A (PNA) da Vale do Rio Doce, lembrada por cinco corretoras. Bradesco PN recebeu três indicações, assim como Net PN. Foram citadas duas vezes as ações Gerdau PN, Usiminas PNA, Lojas Renner ON, CPFL ON, Ambev PN, Unibanco Unit e Copel PNB. Ainda como boas compras, cada um dos seguintes papéis foi recomendado por uma corretora: Telesp PN, ALL Unit, Vale ON, CSN ON, Duratex PN, Brasil Telecom Operadora PN, Cemig PN, OHL ON, CCR ON, Telemar ON, Guararapes ON, Forjas Taurus PN, Randon PN, Submarino ON e Lojas Americanas PN.