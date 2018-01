Conheça os tipos de planos oferecidos pelo mercado Quem está preocupado com a formação de uma poupança para a velhice deve primeiro avaliar se quer administrar sua própria poupança, e abrir mão dos benefícios fiscais, ou comprar um produto financeiro de previdência. E o primeiro passo para essa escolha é conhecer as opções disponíveis, comparar seus custos e incentivos. Se você não dispõe do benefício de um plano de previdência fechada ou não possui vínculo empregatício, tem a opção de comprar um plano vendido por uma seguradora. A vantagem desses planos, em relação a uma poupança que você faria por conta própria, é que você não paga Imposto de Renda sobre os rendimentos durante todo o período de acumulação de recursos. Os planos disponíveis são divididos em dois grandes grupos. Num deles, estão os planos tradicionais de garantia mínima, que garantem o quanto você vai receber no futuro. No outro grupo, estão os planos que não garantem uma rentabilidade mínima, como os VGBLs, os PGBLs e os Fapi. Para conhecer mais sobre esses produtos e suas vantagens, clique nos links abaixo: