Conheças cinco dicas quentes de ações Os analistas da corretora do Unibanco escolheram as cinco ações prediletas para investimentos durante o mês de maio. Entre os papéis estão as ordinárias da Vale do Rio Doce, as preferenciais classe A da Usiminas, as preferenciais da Petrobras, as preferenciais da NET e as preferenciais de lojas Americanas. No relatório distribuído as clientes, os analistas avaliam as perspectivas para o principal índice de ações da bolsa brasileira, que bateu o seu 21º recorde de pontos na última sexta-feira. Veja o resumo do relatório que o banco elaborou para seus clientes, com um clique na seção Palavra do Gestor, no menu à esquerda.