Conselho da Corus seria a favor da oferta da Tata Steel, diz FT O conselho diretor do fabricante de aço anglo-holandês Corus se manifestou a favor da oferta de aquisição apresentada pelo grupo indiano Tata Steel, avaliada em 5,1 bilhões de libras esterlinas (cerca de US$ 10 bilhões) e fará uma declaração sobre essa decisão possivelmente até amanhã, informou a edição online do jornal Financial Times, que citou fontes próximas às negociações. Segundo o diário britânico, essa decisão deve aumentar o desafio para quaisquer contra-ofertas pela Corus, que é a oitava maior produtora de aço do mundo. Segundo especulações do mercado, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do Brasil, e dois grupos russos, Novolipetsk e Severstal, estariam interessados na Corus.