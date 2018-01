Conselho da Quinsa diz que oferta da Ambev é justa O conselho diretor da Quilmes Industrial SA (Quinsa) informou que a oferta de compra de US$ 3,35 para cada ação "classe A" e de US$ 33,53 para as ações "classe B" da companhia, apresentada na semana passada pela AmBev, é "justa". Segundo a Quinsa, o preço é o mais alto já pago por seus papéis no mercado aberto ou em transações privadas desde sua listagem na bolsa de Nova York. A oferta equivale à que foi paga pela AmBev à Beverage Associates Corp., em uma operação ocorrida em agosto, segundo a Quinsa. O conselho da Quinsa decidiu contratar um consultor financeiro para revisar a oferta e vai apresentar uma recomendação final depois de receber o parecer desse consultor. As informações são da Dow Jones.