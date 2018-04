Consórcio prepara oferta não solicitada para controle do ABN Amro O consórcio de bancos formado pelo Royal Bank of Scotland (RBS), Santander e Fortis, aumentou hoje a pressão sobre a diretoria do grupo financeiro holandês ABN Amro ao anunciar sua intenção de fazer uma oferta pública de ações (OPA) para assumir 100% do capital do banco holandês, tentando assim derrotar uma proposta rival do banco britânico Barclays. Em nota oficial divulgada esta manhã, o consórcio anunciou ter informado, ontem à noite, os conselhos diretor e supervisor do ABN Amro sobre sua intenção de apresentar uma oferta não solicitada. Ainda ontem, 68% dos acionistas do ABN Amro exigiram, numa reunião realizada em Amsterdã, que o conselho diretor do banco avalie todas as ofertas, inclusive a do consórcio. Segundo as leis holandesas, o consórcio não pode divulgar os detalhes sobre o preço indicado nesse comunicado ao ABN Amro num prazo de sete dias. Mas ele ?convidou? os acionistas do grupo holandês a se reportarem ao comunicado que emitiu na quarta-feira passada, no qual propôs o pagamento de 39 euros por ação do ABN Amro, num total de US$ 98,4 bilhões, US$ 7,1 bilhões a mais que o Barclays. ?Os bancos (do consórcio) continuam acreditando que sua proposta oferece um valor material maior para os acionistas do ABN Amro e benefícios para clientes empregados comparando-se com a oferta recomendada do Barclays?, diz o comunicado de hoje do consórcio. O grupo informou também ter convidado a diretoria do grupo holandês para discutir essa oferta ?o mais rapidamente possível?. Na quarta-feira, ao revelar sua oferta, o consórcio havia avisado que ela estaria condicionada ao cancelamento da venda da unidade do ABN Amro nos Estados Unidos, o banco LaSalle, para o Bank of America. Essa transação, avaliada em US$ 21 bilhões, foi anunciada simultaneamente ao plano de fusão entre o banco holandês e o Barclays, revelado na última segunda-feira. No seu comunicado de hoje, o consórcio sinaliza que sua decisão de ir diretamente aos acionistas do ABN Amro para obter aprovação para sua oferta foi causada pela decisão da diretoria de vender o LaSalle. ?Essa notificação foi causada pelos termos do contrato que o ABN Amro assinou com o Bank of America em relação ao LaSalle?, disse a nota. O banco holandês estipulou um prazo de duas semanas para receber novas ofertas pelo LaSalle, Muitos analistas acreditam que o RBS, Santander e Fortis poderão fazer uma oferta superior à do Bank of America. Reunião de acionistas A reunião anual de acionistas do ABN Amro, realizada ontem, foi marcada por fortes críticas ao conselho diretor do banco, principalmente no que se refere à venda do LaSalle para o Bank of America. A diretoria do ABN Amro alega que essa transação, que colide com os planos do consórcio liderado pelo RBS, não precisa da aprovação dos acionistas. Uma associação de acionistas holandeses, VEB, está tentando obter uma liminar judicial para tentar suspender a venda do LaSalle. Segundo ela, a transação foi montada apenas para frustrar uma oferta mais elevada para o controle de todo os ativos do ABN Amro.