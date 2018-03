Construtora Tricury quer lançar ações na Bovespa este ano A Tricury Construções e Participações pretende abrir o capital e lançar ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) neste ano, dando seqüência à onda de ofertas públicas (IPO, na sigla em inglês) do setor de construção. A companhia já contratou a consultoria Terco Grant Thornton, que irá auditar os balanços e executar o trabalho de controle interno de 12 empreendimentos. Atualmente, a empresa tem como principal foco a construção de imóveis de alto padrão, mas pretende usar os recursos do lançamento de ações para atuar no segmento de classe média baixa, segundo a assessoria de imprensa. O Grupo Tricury é composto por três empresas que atuam como construtora, banco e armazéns. Mas o IPO será apenas da Tricury Construções e Participações. Segundo a companhia, seu portfólio apresenta cerca de 60 empreendimentos, que somam 480 mil m2 de obras realizadas ou em andamento, construídos na capital paulista ou Grande São Paulo.