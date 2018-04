Construtoras lideram queda na Bolsa da China As ações de construtoras lideraram a forte queda na Bolsa da China nesta quinta-feira, com especulações sobre os dados econômicos chineses do primeiro trimestre, previstos para serem divulgados após o fechamento do mercado. Há receio dos investidores de que fortes números da economia possam resultar em um aumento da taxa de juros. O Xangai Composto apresentou baixa de 4,52% e fechou em 3.449,02 pontos. Esta foi a maior queda diária em porcentagem desde 27 de fevereiro, quando o índice desabou 8,8%. Já o Shenzhen Composto teve queda de 4,9% e fechou em 960,03 pontos. Conforme avaliação de analistas, o mercado pode estender essa queda no início do pregão desta sexta-feira, caso os dados econômicos divulgados sejam mais fortes que o esperado. Contudo, eles acreditam que poderá haver a recuperação de algumas perdas durante a sessão, com a entrada de investidores à procura de ações em baixa, que possam trazer rendimentos no longo prazo. Os dados da economia da China já divulgados mostraram que a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em março teve alta de 3,3%, na comparação com o mesmo mês de 2006. Já o PIB no primeiro trimestre avançou 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dois índices vieram acima das expectativas dos economistas, que previam uma alta de 2,8% para a CPI e uma alta de 10,3% para o PIB. Além desses dados, estavam previstos para serem divulgados a produção industrial, o índice de preços ao produtor (PPI), as vendas no varejo e o investimento em ativos fixos. "As construtoras são mais sensíveis a mudanças na taxa de juros que a maioria das demais companhias, pois elas normalmente têm grande quantidade de compromissos em empréstimos bancários", disse Wu Jianxiong, analista da Guotai Junan Securities. Por conta disso, as ações da China Vanke tiveram perdas de 7%. Beijing North Star caiu 8,4%. Poly Real Estate Group atingiu a baixa diária limite de 10%. Outras blue chips também caíram. China United Telecommunications fechou em baixa de 5,4%. China Petroleum & Chemical também teve queda de 5,4%. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) perdeu 3,9%. As expectativas sobre uma futura alta na taxa de juros na China e a desvalorização do dólar no dia anterior fizeram o yuan fechar em alta em relação à moeda norte-americana. Nesta quinta-feira, no sistema automático de preços, às 6h01 (de Brasília), a cotação de compra e venda da moeda americana era de, respectivamente, 7.7171/7.7190 yuans, abaixo da última cotação de quarta-feira, de 7.7210/7.7223 yuans. As informações são da Dow Jones.