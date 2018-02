Consultoria divulga estimativa para payroll São Paulo, 02 de agosto - A estimativa para o número de vagas criadas nos Estados Unidos em julho pela Automatic Data Processing & Macroeconomic Advisors pode mexer com os negócios. Na previsão anterior, a agência divulgou uma previsão para o total de postos de trabalho gerados no país bem acima das projeções feitas pelo mercado, o que causou preocupação aos investidores. EUA/Emprego - A Automatic Data Processing & Macroeconomic Advisors divulga, às 9h15, sua estimativa sobre o nível de emprego em julho nos Estados Unidos. Em junho, a previsão da consultoria foi de 121 mil. Os dados são uma espécie de antecipação do payroll (vagas criadas), número oficial sobre o mercado de trabalho, que será divulgado na sexta-feira. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 28 de julho. EUA/Tesouro O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os detalhes dos próximos leilões de títulos de 3 e 10 anos e de bônus de 30 anos. EUA/Balanços - As companhias Alcan Inc., Clorox Co, Devon Energy, Mastercard Inc, Procter & Gamble e Time Warner divulgam seus balanços nos Estados Unidos. Europa/Balanços - As empresas Lloyds TSB, Sanofi-Aventis, Credit Suisse, BMW, Arcelor, BNP Paribas, Xstrata, Deutsche Börse, Danone, Lafarge, BASF, Henkel, Hanson e Mittal Steel divulgam seus resultados na Europa. Europa/BC O Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu (BoE) inicia sua reunião de dois dias para definir a nova taxa de juro. Brasil/Balanços - As empresas Acesita, Arcelor, Gerdau, Guararapes, Sadia, Ultrapar e Companhia Vale do Rio Doce divulgam seus balanços no Brasil.