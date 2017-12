Consultoria diz que dólar pode atingir R$ 2 A expectativa de uma pausa no processo de aperto monetário dos Estados Unidos e o elevado nível do juro real no Brasil, da ordem de 9%, continuam imprimindo uma tendência de baixa para o preço do dólar comercial. Na avaliação da consultoria Austin Rating, a cotação do dólar deve atingir R$ 2 ainda neste semestre. Na última sexta-feira, a moeda fechou abaixo de R$ 2,10. Em comunicado, a consultoria informa que alterou sua projeção para a taxa de câmbio para dezembro de R$ 2,30/US$ para R$ 2,20/US$. A Austin Rating acredita que, no período do pleito eleitoral, a taxa de câmbio sofrerá alguma turbulência que poderá elevar seu valor para o patamar de R$ 2,20 e mantê-la nesse nível ao menos até o encerramento do ano.Com o fechamento de abril, o dólar encerrou o mês com queda de 3,9% e acumulou no ano desvalorização de 10,8% em relação ao Real.