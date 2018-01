"Contágio islandês" dá susto nos mercados Em cem anos de história, foram raras as ocasiões em que a Islândia pôde causar agitação fora de suas fronteiras. Mas por um breve período nesta semana o mundo sentiu um arrepio de frio com a Islândia, segundo a Dow Jones. Na terça-feira e ontem, um derretimento acentuado na cotação da moeda e dos títulos da Islândia desencadeou um esfriamento amplo nos mercados emergentes e moedas associadas a taxas de juros elevadas. O catalisador para o movimento foi a revisão pela Fitch da perspectiva para os ratings do país de "estável" para "negativa". Hoje, a nota da agência para a Islândia é triplo A - AAA - para títulos locais e AA- para a dívida estrangeira. Mas enquanto a reação em cadeia pode ainda ter alguns mistérios e haja dúvidas sobre como as moedas e títulos de emergentes podem reagir, os investidores não deixam transparecer nervosismo, por enquanto. O medo nos mercados emergentes segue um padrão típico, no qual os investidores, alarmados pela queda acentuada de um mercado, retraem suas posições em outros mercados avaliados como arriscados. Neste caso, risco parece englobar uma vasta gama de mercados "high-yielding", que se beneficiaram da liquidez abundante do último ano e proporcionaram rendimentos em meio a um deserto de investimentos atraentes e ao financiamento fácil, vindo, particularmente, da taxa sem juros do iene. A despeito do tamanho pequeno de sua economia e de seus mercados, a Islândia, que tem taxa de juros de 10,75%, se tornou um símbolo da corrida global em busca de retornos mais elevados para investimentos. Nos últimos meses, os investidores entraram nos bônus islandeses como se "um acidente fosse acontecer", disse a estrategista-chefe para câmbio da RBC Capital Markets, Monica Fan. "Sempre é fácil entrar nesses mercados e sempre é fácil sair", afirmou. O acidente de fato aconteceu com a decisão da Fitch, que considerou insustentável o déficit em conta corrente e o crescente endividamento externo do país. Os investidores buscaram saídas da Islândia, provocando uma desvalorização de 7% em sua moeda na terça e quarta-feira. Para investidores especulativos, isso motivou uma ampla redução em posições no mercado emergente e em moedas "high-yielding", com quedas acentuadas nos dólares de Austrália, Nova Zelândia, peso mexicano, rand sul-africano e no zloty. A Dow Jones também afirma que o real foi atingido. De certa maneira, foi um movimento intempestivo para reduzir risco, mas Fan disse que o grande fator em jogo foi a necessidade de os investidores realizarem lucros em mercados emergentes altamente lucrativos. Fan e outros analistas não avaliaram a venda como uma onda mais ampla de aversão a risco. Se isso tivesse acontecido, segundo eles, haveria perdas nos mercados acionários e da dívida desses países, o que não aconteceu no caso. "Parece que o foco é sobre moedas de economias que tem déficits em contas correntes ", disse Mitul Kotecha, chefe de pesquisa com moedas da Calyon, em Londres. Kotecha minimizou as vendas, classificando que foi um rompante para limpar o excesso especulativo.