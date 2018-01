Contra exploração no Ártico, ativistas se acorrentam a navio da Shell

De acordo com um porta-voz dos ativistas, eles estão protestando contra o plano da Shell para a perfuração no Ártico. Segundo ele, o navio é uma embarcação de resgate, utilizada no caso de um vazamento de óleo, o que levanta dúvidas sobre a eficácia da empresa na prevenção de desastres ambientais como a explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México.

A guarda costeira local afirmou que não tem intenção de retirar a força os ativistas da embarcação.

Na semana passada, centenas de ativistas em caiaques invadiram Elliott Bay para protestar contra os planos da Shell. Esses ativistas também expressaram preocupação sobre o risco de um derramamento de óleo nas remotas águas árticas e as consequências das operações no aquecimento global.

No início deste mês, o governo dos Estados Unidos aprovou com condições um plano da Royal Dutch Shell para explorar neste verão [boreal] petróleo e gás natural no Oceano Ártico. A empresa planeja investir US$ 1 bilhão em seu projeto no Ártico neste ano, somando isso aos US$ 6 bilhões que ela já gasta com exploração offshore no Alasca nos últimos oito anos. Fonte: Associated Press.