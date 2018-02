Contratos futuros de juros caem na BM&F As projeções das taxas de juros abriram em queda hoje, refletindo a perspectiva de um cenário relativamente mais tranqüilo no mercado internacional. Às 10h24, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de um dia negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros tinha taxa anual de 13,67%, com perda de 0,06 ponto porcentual em relação ao fechamento de ontem. Esse vencimento era o mais negociado, com 40,68 mil contratos negociados. Segundo analistas, o mercado de juros não deve esboçar grandes oscilações e deve apresentar fraco volume de negócios. A expectativa de investidores retraídos ocorre diante da indefinição em torno do primeiro turno das eleições presidenciais, no próximo domingo. Assim, o que pode alterar o humor do mercado são, principalmente, as pesquisas eleitorais que serão divulgadas esta semana. Hoje, às 11 horas, sai a CNT/Sensus. O pior cenário para os investidores é que as pesquisas mostrem o crescimento da chance de haver segundo turno - o que prolongaria e, provavelmente, intensificaria a crise entre governo e eleição.