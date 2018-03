Controle da Corus será definido em leilão no dia 30 O Takeover Panel, órgão que regula fusões e aquisições no Reino Unido, afirmou hoje que a disputa pela siderúrgica anglo-holandesa Corus, alvo de interesse da brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da indiana Tata Steel, será decidida em leilão de até nove rodadas, que deve começar às 16h30 de Londres (18h30 de Brasília) de 30 de janeiro. O órgão entende que, como a CSN e a Tata ainda não apresentaram ofertas finais para a Corus, uma situação de concorrência continua existindo, de acordo com os propósitos do Regra 32,5 do Código de Aquisições. A atual oferta da CSN para a Corus é de 5,15 libras esterlinas por ação, enquanto a da Tata é de 5,00 libras. A imprensa indiana publicou, recentemente, que a Tata pode ampliar sua oferta para até 6,00 libras por ação. Contudo, não está claro quanto mais as duas companhias estão dispostas a pagar pela Corus, uma vez que tanto CSN quanto a Tata já estão bastante alavancadas. As duas companhias não foram imediatamente localizadas para comentar. As informações são da Dow Jones.