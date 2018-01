Controle de capitais na Tailândia afeta asiáticas A decisão do banco central tailandês de multar em 10% os fundos internacionais que retirarem seus recursos do país no período de um ano afetou a maioria dos mercados asiáticos. Às 16h25 locais (7h25 de Brasília), o índice Thai da Bolsa de Bangcoc caía 15%. Analistas comentaram que os investidores em Hong Kong aproveitaram o fato para realizar lucros. O índice Hang Seng encerrou a sessão em queda de 1,2%, depois de três dias seguidos de fechamento em alta. Papéis de imobiliárias fecharam em queda: Sun Hung Kai Properties, que pagou 1,8 bilhão de dólares de Hong Kong por uma propriedade do governo, caiu 1,7%. Os ganhos obtidos pelos dois maiores bancos estatais da China fizeram com que o mercado local registrasse o quarto recorde de alta consecutivo. Analistas, porém, acreditam que a pressão por realização de lucros está aumentando em razão dos recentes avanços. O Xangai Composto subiu 1,4%, fechando aos 2.364,18 pontos, e o Shenzhen Composto fechou em alta de 0,3%. ?A volatilidade está crescendo no mercado. Os investidores ficam cautelosos quando o índice Xangai se aproxima do nível psicológico de 2.400 pontos?, disse Chen Jinren, analista da Huatai Securities. Os papéis do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, Industrial and Commercial Bank of China) subiram 3,7% e os do Bank of China registraram alta de 3,3%. A índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taiwan registrou queda de 0,3%, baixa suavizada pelo bom desempenho do setor de turismo, já que é forte a expectativa de que a China vá permitir, em breve, que seus habitantes visitem a ilha. Chinatrust Financial caiu 3,4% depois de ter informado que fará novas provisões para empréstimos ainda neste ano. Powerchip caiu 0,5 e ProMOS manteve-se estável. O índice Kospi, da Bolsa sul-coreana, registrou baixa de 0,4%, em um dia de baixo volume de negociações. Segundo Kim Young-Gak, da Hyunday Securities, ?a realização de lucros foi conseqüência dos fortes ganhos registrados na semana passada e da pressão psicológica advinda das medidas monetárias tomadas pelo governo tailandês?. Hynix Semicon caiu 1,4%, Posco registrou baixa de 3% e Pantech ficou 7,8% abaixo do valor de fechamento de ontem. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila, nas Filipinas, caiu 1%, também influenciado pela decisão do Banco Central da Tailândia e da possibilidade de o banco central das Filipinas tomar medida semelhante. As vendas foram lideradas por PLDT, cujas ações tiveram queda de 1,9%. PNOC-Energy Development registrou baixa de 2,2% e Ayala Land fechou 1,6% abaixo do preço registrado ontem. Movimentos de realização de lucros derrubaram os preços das ações no mercado australiano, com as quedas registradas nos demais mercados asiáticos e a falta de notícias positivas para os negócios. Empresas envolvidas em negociações de fusões e aquisições registraram bons resultados, mas a maioria dos setores sofreu retração e alguns dealers dizem que haverá novas baixas nos próximos dias. O índice S&P/ASX caiu 0,6%, o que não surpreendeu os participantes do mercado, tendo em vista a performance das demais bolsas e a alta acumulada de cerca de 3% nos últimos seis dias. BHP Billiton caiu 1,4%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, baixou 2,9%, devido aos temores de que a decisão da Tailândia de controlar a saída de capitais vá enfraquecer outras moedas da região, incluindo a rúpia indonésia. Entre os papéis que tiveram maiores quedas estão Telkom (-1,5%), Gas Negara (-3,8%) e Bank Mandiri (-3,5%). Na Malásica, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur recuou 1,96% e, em Cingapura, o Strait Times baixou 2,23%. As informações são da Dow Jones.