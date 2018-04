Convergência tecnológica tromba com legislação anacrônica A entrada das empresas de telefonia no monopolizado mercado da televisão brasileira e a chegada da TV digital ao Brasil, prevista para dezembro, traz à tona um imbróglio que o governo federal, parlamentares e radiodifusores empenham-se em fingir que não existe: a defasagem e a dispersão das leis que regem as telecomunicações no país. Pior: na legislação existente, o Brasil é um dos raros países a fazer distinção entre radiodifusão e telecomunicações. Esta postura põe a regulação brasileira de costas para um futuro já transformado em presente, chamado ?convergência tecnológica?. Com esse cenário, especialistas dizem que, diante dos pedidos das teles para explorar serviços de televisão, como fizeram a Telefônica e a Telemar, é hora de apressar a elaboração e promulgação de uma Lei Geral de Comunicação Eletrônica de Massa. ?O ambiente hoje é outro?, diz Israel Bayma, engenheiro eletrônico e pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). ?A tecnologia avançou a tal ponto que, se o poder público não fizer (a lei geral), o mercado vai se encarregar de fazer.? Assessor da Casa Civil entre 2005 e 2006, ele elaborou, quando estava no governo, um pré-projeto da Lei Geral de Comunicação que, à semelhança das outras quatro vezes anteriores, nunca chegou a ser discutido. Num cenário em que até a internet já oferece canais de televisão - o Joost, desenvolvido pelos mesmos criadores do serviço de telefonia pela internet Skype - e em que as telefônicas aprimoram-se na oferta dos pacotes convergentes (telefonia fixa e móvel, internet de banda larga e TV por assinatura, o chamado triple play), a legislação brasileira sobre telecomunicações é anacrônica. Para regular todo esse aparato tecnológico, o Brasil possui um Código de Telecomunicações da década de 60 (Lei 4.117/62), editado pelo presidente João Goulart. Uma época em que as TVs ainda eram em preto e branco e a grande novidade era o videoteipe. Essa lei de 1962 - alterada por um Decreto-Lei de 1967 - é a espinha dorsal de um setor que possui em torno de 70 regulamentos em vigor, entre decretos, portarias e normas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.