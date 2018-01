Copa Airlines amplia vôos entre Brasil e México A empresa panamenha Copa Airlines iniciou este mês três vôos semanais entre São Paulo e Cancún, no México, elevando o número de freqüências entre as duas cidades para cinco por semana. A empresa aérea também conta com duas freqüências diárias de São Paulo para a Cidade do México. Com isso, o total de vôos semanais sobe de 16 para 19 ligando os dois países. ?Este aumento do número de vôos é conseqüência da procura também cada vez maior de brasileiros para o México?, aponta o gerente-geral para o Brasil da companhia, Alexandre Camargo, em nota.