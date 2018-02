Copa Airlines (Panamá) terá novos vôos para o Brasil A companhia aérea panamenha Copa Airlines iniciará em 15 de novembro deste ano vôos ligando o Rio de Janeiro a Tocumen, no Panamá, com interconexão para mais de 30 destinos na América Latina, Caribe e Estados Unidos. A decisão ocorre apenas um mês após a empresa inaugurar vôos entre Manaus e Panamá e chegar a 19 freqüências semanais no Brasil. Serão cinco freqüências por semana, exceto às terças e quintas-feiras, operando a partir do Aeroporto Internacional do Galeão. Os vôos decolarão da capital fluminense às 5h52, com chegada ao Aeroporto Internacional de Tocumen às 9h53. O retorno do Panamá acontece às 19h11, chegando ao Rio às 5 horas. A nova rota será operada com aeronaves modelo Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade para 124 passageiros (12 na classe executiva). Em nota, o vice-presidente comercial da companhia, Jorge Garcia Icaza, lembra que, antes de 2005, a empresa tinha apenas sete vôos por semana para o Brasil. Além do Rio de Janeiro, as novas rotas atenderão também ao Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco, cujos passageiros poderão usar o aeroporto do Galeão para suas conexões, sem precisar ir até São Paulo. Nos últimos dois meses, a empresa panamenha inaugurou 39 novas freqüências na América Latina entre o Panamá e Montevidéu, Cancun, Manaus, Havana, Santo Domingo, Maracaibo e San Pedro Sula. Com mais estas opções, chega a 114 o número de vôos diários da companhia nas Américas. A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A., oferece atualmente 114 vôos diários para 35 destinos, em 22 países nas Américas do Norte, Central, do Sul e do Caribe. Além disso, disponibiliza aos passageiros vôos para outros 120 destinos internacionais, por meio de acordos de código compartilhado com a Continental Airlines e outras companhias.