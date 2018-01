Copa Airlines recebe mais dois jatos 190 da Embraer A empresa panamenha Copa Airlines informa que neste mês vai receber dois aviões Embraer 190AR e um Boeing 737-700 Next Generation, passando a ter um total de 27 aeronaves. Esses jatos da Embraer fazem parte de um total de 15 pedidos firmes já anunciados. Ela recebeu em abril os três primeiros 190 e receberá ainda mais 10. A Copa vai usar os jatos brasileiros inclusive na rota de Manaus (AM) ao Panamá. Os Embraer 190AR serão operados nos novos destinos que a companhia anunciou para este ano: Santiago de los Caballeros, na República Dominicana; Manaus; Maracaibo, na Venezuela; San Pedro Sula, em Honduras; e Port of Spain, em Trinidad & Tobago. O novo Boeing 737-700 NG fará a rota até Montevidéu, no Uruguai. O Embraer 190AR conta com uma configuração de 94 assentos, sendo dez na classe executiva e 84 na econômica. O Boeing 737-700 NG conta com 124 assentos - 12 na classe executiva e 112 na cabina principal.