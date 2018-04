Copersucar nega abertura de capital, mas admite estudo O presidente da Cooperativa dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Copersucar), Hermelindo Ruete de Oliveira, admitiu hoje que estuda a abertura de capital para, em seguida, negar que o processo esteja ocorrendo. "É um processo complexo e nós não estamos abrindo capital para todos os efeitos. Mas temos a obrigação de estudar todas as propostas que caem sobre nossa mesa", disse Ruete, que evitou se aprofundar no assunto. O processo de abertura de capital seria complexo na Copersucar pelo fato de a legislação brasileira impedir que cooperativas captem recursos financeiros dessa forma dentro do setor privado. Para isso, uma das propostas estudadas pela Copersucar é a formação de uma empresa comercializadora de açúcar e álcool exclusiva para a cooperativa. Essa empresa poderia, assim, ter parte do seu capital acionário negociado por meio de ações. As 29 unidades sucroalcooleiras que integram a Copersucar - 27 em São Paulo, uma no Paraná e outra em Minas Gerais - vão processar 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na atual safra, produzir 2,8 bilhões de litros de álcool e 4 milhões de toneladas de açúcar, aumento de 8% ante a safra passada. Esses volumes fazem com que a Copersucar seja a maior produtora de açúcar e álcool do País. Segundo Oliveira, até agora 80% da safra de cana prevista foi processada. Para o próximo ano, a tendência, de acordo com o presidente da cooperativa, é de um aumento de 5% na produção, "mas ainda é muito cedo para falar sobre o assunto", explicou. Oliveira participou, na manhã de hoje, de um ato eleitoral pró-reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Catanduva (SP). Apesar de elogiar Lula e considerá-lo, ao lado do adversário, Geraldo Alckmin (PSDB), como "excelente para o setor produtivo de açúcar e álcool", Oliveira disse que não fala sobre política e não declarou seu voto. "Os dois candidatos são excelentes, mas eu não falo sobre política, falo da Copersucar."